Fortes chuvas causam atrasos e cancelamentos de voos no aeroporto de Congonhas, em SP

Mais de cem voos foram cancelados e outros sofreram atrasos no aeroporto de Congonhas, em decorrência das fortes chuvas que atingiram São Paulo na última quinta-feira (28). Desde o temporal, 115 voos sofreram atrasos. Os passageiros reclamaram da falta de informação e de atendimento das companhias aéreas. Nesta sexta (29), 15 partidas e 28 chegadas foram canceladas. As concessionárias que administram os aeroportos de Congonhas e Guarulhos informaram que as operações já foram normalizadas.