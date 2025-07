Fortes chuvas causam inundações no estado do Novo México, nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, fortes chuvas provocaram inundações no estado do Novo México, que faz fronteira com o Texas. Ao menos três pessoas morreram e quatro estão desaparecidas. Uma casa inteira foi arrastada pela forte correnteza. Entre as vítimas estão duas crianças. Equipes de resgate atuam para chegar a dezenas de pessoas ilhadas na região. No Texas, subiu para 119 o número de mortos. O total de desaparecidos já passa de 170.



