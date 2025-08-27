Fortes chuvas deixam mortos e desaparecidos na Índia

A Índia enfrenta inúmeros problemas causados pelas chuvas que ainda atingem o país nesta quarta-feira (27). Pelo menos 30 pessoas morreram por causa das inundações. O motorista de um caminhão ainda está desaparecido depois do veículo cair e ser arrastado pela correnteza. Em outro flagrante, parte de uma estrada desabou e um caminhão que estava na encosta caiu na correnteza. As imagens são impressionantes. No segundo caso, não há informações se havia alguém no veículo.



