Fortes chuvas provocam diversos prejuízos ao estado de Maryland, nos EUA

Nos Estados Unidos, as fortes chuvas que atingem o estado de Maryland desde terça (13) causaram uma série de prejuízos. O corpo de uma pessoa que estava desaparecida foi encontrado nesta quarta (14). A cidade de Westernport sofreu com diversas inundações e entrou em estado de alerta emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia. Em uma escola primária, a água chegou ao segundo andar, forçando a retirada de 150 crianças e 50 adultos. A operação precisou ser feita com barcos de resgate.



