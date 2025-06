Fortes temporais deixam ao menos três mortos no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, três mortes foram confirmadas em razão das chuvas que atingem o estado desde segunda-feira (16). Nesta quarta-feira (18), um homem morreu arrastado pela correnteza na Serra Gaúcha. Ele tinha 21 anos e morreu ao tentar atravessar de carro uma ponte que liga os municípios de Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Em Jaguari, o rio transbordou e cerca 1.200 pessoas estão fora de casa.



