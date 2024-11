Fotógrafo atingido por rojão durante Copa do Brasil passa por cirurgia de reconstrução de tendões

O fotógrafo atingido por um rojão, durante a final da Copa do Brasil, entre Atlético Mineiro e Flamengo, em Belo Horizonte (MG), passou por uma cirurgia para a reconstrução dos tendões dos dedos dos pés. Nuremberg José Maria sofreu fraturas expostas em três dedos e foi retirado da arena pela arquibancada. Os rojões foram disparados por torcedores do Atlético Mineiro contra flamenguistas, após o gol do time carioca na reta final do jogo, que acabou com a equipe rubro negra campeã. O caso está sendo investigado.