Fotógrafo brasileiro está desaparecido em Paris há uma semana

Um fotógrafo brasileiro chamado Flávio de Castro está desaparecido em Paris há uma semana. Ele deu entrada em um hospital após um acidente que envolveu uma queda no Sena. O celular dele foi encontrado próximo ao local do acidente e seus pertences ficaram no apartamento. O Consulado Geral do Brasil em Paris informou que presta assistência aos familiares e mantém contato com as autoridades locais.