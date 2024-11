FPF proíbe presença da Mancha Alviverde nos estádios do estado de São Paulo

A Federação Paulista de Futebol proibiu a presença da torcida organizada Mancha Alviverde nos estádios de todo o estado de São Paulo. A federação acatou a recomendação do primeiro promotor de justiça de Mairiporã e do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, o Gaeco. O motivo da proibição foi o confronto ocorrido entre integrantes das torcidas Mancha Alviverde, do Palmeiras, e Máfia Azul, do cruzeiro no último domingo (27). A confusão resultou na morte de um torcedor mineiro e em diversos feridos.