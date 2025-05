Lula se reúne com Xi Jinping e defende ampliação de parcerias com a China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na China e participou de um jantar com o presidente Xi Jinping. Antes do jantar, ambos estiveram no fórum da Celac, em Pequim. Durante seu discurso no evento, Lula destacou a importância de aumentar as parcerias comerciais entre os países participantes do bloco.



