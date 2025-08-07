França tem pior incêndio florestal dos últimos 80 anos

A França está enfrentando um grande incêndio florestal, o maior em 80 anos. O fogo atinge áreas de mata no sul do país e já destruiu uma região maior que a cidade de Paris. Mais de dois mil bombeiros trabalham no combate às chamas. Uma pessoa morreu e ao menos 13 ficaram feridas. O país tem registrado temperaturas acima dos 30°C. A baixa umidade e os ventos fortes também ajudam a propagar o fogo.



