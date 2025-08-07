Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

França tem pior incêndio florestal dos últimos 80 anos

Uma pessoa morreu e ao menos 13 ficaram feridas

Boletim JR 24H|Do R7

A França está enfrentando um grande incêndio florestal, o maior em 80 anos. O fogo atinge áreas de mata no sul do país e já destruiu uma região maior que a cidade de Paris. Mais de dois mil bombeiros trabalham no combate às chamas. Uma pessoa morreu e ao menos 13 ficaram feridas. O país tem registrado temperaturas acima dos 30°C. A baixa umidade e os ventos fortes também ajudam a propagar o fogo.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • jr-24h
  • Bombeiros
  • França
  • Incêndio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.