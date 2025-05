Fraude no INSS: AGU deve divulgar em breve um plano para ressarcir aposentados e pensionistas

A Advocacia-Geral da União deve divulgar na semana que vem um plano para ressarcir os aposentados e pensionistas que tiveram valores desviados em descontos em folha autorizados indevidamente pelo INSS. O anúncio foi feito depois de uma reunião do Grupo Especial de Combate às Fraudes no INSS, conduzida pelo ministro Jorge Messias, da AGU, com participação do novo presidente do INSS, Gilberto Waller Junior. Waller também anunciou que serão abertos procedimentos administrativos para responsabilizar as entidades envolvidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!