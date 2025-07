Fraude no INSS: quem aderir a acordo até esta segunda (21) recebe dinheiro ainda esta semana

Aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos indevidos têm até esta segunda-feira (21) para aderir ao acordo do governo e receber o dinheiro já nesta semana. A adesão, que pode ser feita até o mês de novembro deste ano, deve ser realizada no site ou aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Aqueles que aceitarem o acordo receberão o pagamento no primeiro lote, programado para quinta-feira, 24 de julho. Mais de 600 mil brasileiros já aceitaram o reembolso e mais de 2 milhões estão aptos a receber.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!