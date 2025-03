Uma frente fria está se aproximando do Brasil, prometendo alívio para as altas temperaturas do verão. Nos últimos meses, de dezembro a fevereiro, o país enfrentou uma média de temperatura 0,73 graus acima do normal, e fevereiro foi o terceiro mês mais quente já registrado.



