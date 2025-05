Frente fria chega ao Sul do país com alerta de temporais

A frente fria chegou ao Brasil com temporais que já causaram alguns estragos, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, mas o estado segue em alerta para os temporais. Na terça-feira (28), a chuva castigou algumas cidades do interior, como São Borja e Santa Maria, que enfrentaram alagamentos. O frio aumenta nesta quarta (28), principalmente na Serra Gaúcha (RS), onde pode até nevar em algumas cidades. A frente fria que já chegou deve se espalhar pelo centro-sul do país.