Frente fria mantém temperaturas baixas no Centro-Sul

A quinta onda de frio do ano fez Brasília e Goiânia registrarem as menores temperaturas de 2025. A massa de ar polar, que derrubou os termômetros em até 5°C abaixo da média, se despede nesta quarta-feira (13) do país. Mas isso não significa que o frio vai embora. A tendência é que as noites e as primeiras horas da manhã continuem frias nos próximos dias no Centro-Oeste. Na terça-feira (12), Brasília registrou 7,6°C, a menor temperatura de 2025. O avanço de uma frente fria sobre o Sul e Sudeste vai manter as temperaturas baixas e aumentar a nebulosidade em regiões litorâneas.



