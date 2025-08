Frente fria provoca temporais na região sul do Brasil

Uma frente fria se desloca do sul para o sudeste do Brasil. Instabilidades permanecem na região sul com risco de temporais na serra e no norte gaúcho. Em Porto Alegre, a chuva continua com temperatura em 14 graus. No litoral do Rio Grande do Sul não há ressaca prevista para esta semana. Há possibilidade de rajadas de vento de até 70 km por hora em Santa Catarina e Paraná.



