Fuad Noman é reeleito em Belo Horizonte após virada no segundo turno das eleições

Em cinco capitais brasileiras ocorreram viradas no segundo turno das eleições. As cidades são Belo Horizonte, Porto Velho, Palmas, Fortaleza e Goiânia. Em Belo Horizonte, Fuad Noman recebeu mais de 670 mil votos, correspondendo a 53,73% dos votos válidos. Ele ficou em segundo lugar no primeiro turno e conseguiu uma virada contra Bruno Engler.