Funcionário do Aeroporto de Campinas morre atropelado na pista de pouso e decolagens

Um funcionário do Aeroporto de Campinas morreu atropelado na pista de pousos e decolagens. Ele fazia uma manutenção na pista e foi atropelado pela caminhonete de uma empresa de engenharia. O acidente aconteceu durante a madrugada. Em depoimento, o motorista da caminhonete disse que fazia uma outra manutenção e não viu o funcionário na pista. Voos foram cancelados, mas a operação do aeroporto já está normalizada. O motorista da caminhonete foi ouvido pela polícia e liberado. Ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.



