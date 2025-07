Funcionários de transportadoras são presos por facilitar roubos de carga no Rio de Janeiro

Oito funcionários de duas transportadoras foram presos, nesta sexta-feira (25), por suspeita de passar informações para uma quadrilha que rouba cargas no Rio de Janeiro. Entre os presos estão supervisores de rota, motoristas e ajudantes de duas grandes empresas de transporte de cargas. Segundo as investigações, eles passavam informações privilegiadas sobre o trajeto dos caminhões para traficantes de drogas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. De acordo com a polícia, em menos de um ano, o esquema criminoso deu um prejuízo de R$ 3 milhões às empresas.



