Fundador e líder da banda The Beach Boys, Brian Wilson morre aos 82 anos

O fundador e líder da banda dos Estados Unidos The Beach Boys, Brian Wilson, morreu nesta quarta-feira (11) aos 82 anos. Ele enfrentava um diagnóstico de demência desde o início de 2024, além de um histórico de esquizofrenia. No entanto, a família não divulgou qual foi a causa da morte. Ele ficou mundialmente conhecido por sucessos dos anos 60, como ‘California Girls’ e ‘God Only Knows’.



