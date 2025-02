A FUVEST antecipou a divulgação da lista de aprovados para hoje às 9 horas no site oficial. Mais de 8.100 vagas estão disponíveis para os mais de 99 mil candidatos que realizaram as provas em novembro. As matrículas ocorrerão entre sexta-feira e domingo. A segunda chamada será divulgada no dia 10 de fevereiro.