Em Belo Horizonte (MG), o Cruzeiro venceu o Itabirito por 4 a 1 pelo Campeonato Mineiro. Gabriel Barbosa marcou três vezes e foi o nome do jogo. Foram os primeiros gols do atacante pelo novo time. No Maracanã, o Flamengo derrotou o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, pelo placar de 2 a 0.