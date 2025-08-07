Gabriel Galípolo defende a importância do PIX após críticas do governo dos EUA
O presidente do Banco Central participou do evento Blockchain Rio 2025
O presidente do Banco Central, Gabriel Galipolo, participou do evento Blockchain Rio 2025, nesta quarta-feira (6). Durante sua palestra, ele defendeu a importância do PIX - criticado recentemente pelo governo dos Estados Unidos - como ferramenta estratégica para o Brasil e lamentou as falsas narrativas em torno da tecnologia.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas