Gabriel Galípolo defende a importância do PIX após críticas do governo dos EUA

O presidente do Banco Central participou do evento Blockchain Rio 2025

Boletim JR 24H|Do R7

O presidente do Banco Central, Gabriel Galipolo, participou do evento Blockchain Rio 2025, nesta quarta-feira (6). Durante sua palestra, ele defendeu a importância do PIX - criticado recentemente pelo governo dos Estados Unidos - como ferramenta estratégica para o Brasil e lamentou as falsas narrativas em torno da tecnologia.

  • Pix
  • PlayPlus
  • Presidente
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)

