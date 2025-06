Gasolina vendida para distribuidoras fica mais barata a partir desta terça (3)

O preço do litro da gasolina tem uma redução de 5,6% nas distribuidoras a partir desta terça-feira (3) e a expectativa é de que a redução seja 17 centavos nas refinarias. Nos postos, espera-se que a queda seja de 12 centavos por litro. O impacto no bolso do motorista depende do estoque de cada estabelecimento e pode não ser imediato. Em 12 meses, a gasolina comum teve um aumento de 7,16% nos postos.



