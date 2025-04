GCM e amigo são mortos a tiros após recuperarem moto que havia sido roubada

Um GCM e o amigo dele foram mortos a tiros na madrugada desta segunda-feira (28). Eles estavam em Taboão da Serra (SP) para recuperar a motocicleta do GCM que havia sido roubada. Segundo a polícia, o autor dos disparos é um adolescente de 15 anos. Ele foi apreendido junto com um outro jovem que tem a mesma idade, na região metropolitana de São Paulo. O crime aconteceu após o agente e o amigo conseguirem recuperar a motocicleta. Câmeras de segurança instaladas na rua onde tudo aconteceu mostram as vítimas e o suspeito em luta corporal. O adolescente pegou a arma da mão do agente e começou a atirar, fugindo logo em seguida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!