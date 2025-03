Geleiras perderam massa de 450 bilhões de toneladas nos últimos anos, aponta ONU

Um relatório da ONU divulgado nesta quinta (20) mostra que todas as regiões glaciares sofreram perda de massa em 2024. O documento diz que essas formações estão diminuindo rapidamente por causa das mudanças climáticas. Em cinco dos últimos seis anos, houve recorde de derretimento e, pelo terceiro ano consecutivo, todas as 19 regiões glaciares registraram perda de massa. No total, as regiões perderam 450 bilhões de toneladas de gelo, segundo o relatório.



