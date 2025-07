General Mário Fernandes admite autoria de plano que previa assassinato de Lula

O general da reserva Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro, admitiu a autoria do plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato do presidente Lula, do vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF Alexandre de Moraes, mas afirma que não passou o documento adiante.



