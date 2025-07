Geraldo Alckmin celebra IPI zero para carros sustentáveis em evento na Grande São Paulo

O vice-presidente Geraldo Alckmin participou de um evento na Grande São Paulo, onde celebrou o IPI zero para carros sustentáveis. Os descontos podem chegar a R$ 12 mil. A medida visa facilitar o acesso ao carro de entrada no mercado automotivo. "É uma medida importante que foi tomada, ajudando a população a poder ter acesso ao carro de entrada, aquele carro mais barato e sustentável, carro que não polui", afirmou Alckmin.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!