Geraldo Alckmin participa da abertura de maior evento do setor de supermercados

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou da abertura da feira Apas Show. O evento é considerado o maior do mundo do setor de supermercados. Alckmin participou da abertura do evento e disse que a isenção de impostos para dez itens da cesta básica, como o azeite de oliva, o arroz e o leite, já apresenta efeito nos preços. Segundo ele, a medida está ajudando a frear a inflação dos alimentos. Além do vice-presidente, estiveram na abertura o ministro Márcio França, o prefeito Ricardo Nunes e o vice-governador Felício Ramuth.



