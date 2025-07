Golfinhos e baleias são flagrados no litoral do Rio de Janeiro

Golfinhos e baleias foram vistos nadando juntos, no litoral do estado do Rio de Janeiro. O registro foi feito em alto mar, a cerca de 500 metros de Arraial do Cabo, na região dos lagos. O vídeo mostra centenas de golfinhos dividindo o espaço com duas baleias-jubarte. Nesta época do ano, acontece o movimento de migração das baleias a caminho do sul da Bahia. Elas se reúnem para o período de reprodução da espécie.



