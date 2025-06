Governador de Santa Catarina vai ao Japão e apresenta o estado ao mercado local de empresários

Uma comitiva de Santa Catarina liderada pelo governador Jorginho Mello foi ao Japão para apresentar o estado ao mercado local de empresários. A agenda começou por Aomori, ao norte do Japão, onde o intercâmbio com Santa Catarina teve início em 1980. A tradicional maçã fuji, cultivada pelos produtores catarinenses, é um dos símbolos dessa relação. Entre os memorandos assinados em Tóquio, está um protocolo de intenções com uma empresa japonesa responsável por cerca de 10% das exportações de grãos do Brasil. A missão ocorre em um momento delicado para o comércio exterior brasileiro. Depois do registro de focos de gripe aviária, dezenas de países suspenderam temporariamente a importação de carne de frango do Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!