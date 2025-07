Governo aguarda STF para ressarcir vítimas de descontos indevidos do INSS

A Advocacia-Geral da União aguarda autorização do Supremo Tribunal Federal para iniciar o ressarcimento das vítimas de descontos irregulares no INSS. A proposta é que o governo apresente uma Medida Provisória visando a abertura de crédito extraordinário para pagar os aposentados e pensionistas afetados por fraudes entre março de 2020 e março de 2025. Os pagamentos devem começar em 24 de julho e ocorrerão a cada 15 dias.



