Governo alerta para notícia falsa sobre pagamento antecipado do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social divulgou um alerta informando que circulam notícias falsas sobre o pagamento de 13ª parcela e antecipação do benefício de janeiro do Bolsa Família. O calendário de pagamentos segue o cronograma divulgado no início do ano e pode ser consultado no site oficial. Não existe 13ª parcela para os beneficiários.