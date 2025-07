Governo amplia vacinação contra meningite para bebês

O governo ampliou o esquema vacinal contra meningite para bebês . A partir de agora, bebês devem receber duas doses da vacina meningocócica C, aos 3 e 5 meses, com um reforço aos 12 meses utilizando a vacina ACWY. Crianças com um ano ou mais que já completaram o esquema vacinal antigo não precisam se vacinar novamente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!