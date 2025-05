Governo anuncia medidas para conter alta de internações por síndrome respiratória aguda grave

Desde o início do ano, o Rio de Janeiro já registrou mais de 2.400 internações por síndrome respiratória aguda grave. A gripe e a covid-19 são os principais causadores do problema, segundo especialistas. Em uma tentativa de conter o número de casos e de internações, o governo federal promove neste sábado (10), em todo o país, o dia D de vacinação contra a gripe. Em visita a Niterói, no Rio de Janeiro, o ministro da saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a ação.



