Governo anuncia mudanças em cadastro de famílias para programas sociais

O governo federal anunciou que o Cadúnico, cadastro de famílias para programas sociais, vai passar por atualizações a partir do próximo mês.A nova plataforma será mais integrada a outras bases de dados do governo federal, o que promete aumentar a agilidade nos cadastros e reduzir fraudes. Durante a transição, a versão antiga ficará indisponível, mas as atualizações cadastrais e inclusão de beneficiários continuarão sem interrupções.



