Governo anuncia mudanças no Enem dos Concursos

A edição do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, terá alterações. O preenchimento dos cartões de resposta será feito por meio de código de barras em vez do sistema anterior com bolinhas. Serão oferecidas 3.500 vagas para níveis médio e superior, além da inclusão de duas novas carreiras. As provas estão previstas para ocorrer no segundo semestre.



