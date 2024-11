Governo anuncia que vai cortar R$ 6 bilhões para cumprir meta fiscal

O governo federal anunciou que vai bloquear mais R$ 6 bilhões no orçamento de 2024. O objetivo é cumprir a meta fiscal. O valor foi confirmado na noite desta sexta (22) pela equipe econômica. O detalhamento do bloqueio com as pastas afetadas só deve ser publicado na semana que vem. O Executivo já tinha bloqueado mais de R$ 13 bilhões em gastos para cumprir a regra fiscal.