Governo assina decreto que institui Política Nacional Integrada da Primeira Infância

O governo federal publicou, nesta quarta-feira (6), o decreto que cria a Política Nacional Integrada da Primeira Infância. O objetivo é garantir a proteção, o desenvolvimento e o pleno exercício dos direitos das crianças com até seis anos de idade. A coordenação da chamada Política Nacional Integrada da Primeira Infância será do Ministério da Educação, mas terá a participação de outras pastas. As ações terão como foco integrar as políticas públicas das áreas de saúde, assistência social, cultura, direitos humanos, justiça, habitação, igualdade racial e educação. A criação da nova política foi anunciada na terça-feira (5), na primeira reunião de 2025 do Conselhão do governo federal, que conta a com a participação de ministros e representantes da sociedade civil.



