Governo atualiza regras do Bolsa Família; saiba o que muda

O governo alterou algumas regras do Bolsa Família. Agora, as famílias unipessoais, aquelas compostas por uma pessoa, só podem ingressar no programa depois de uma entrevista presencial em domicílio que será feita a partir da inscrição no CadUnico. A regra não se aplica para indígenas, quilombolas ou pessoas em situação de rua. Com essa medida, o governo pretende verificar as informações declaradas e, assim, evitar fraudes.