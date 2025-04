Governo brasileiro não descarta recorrer à OMS contra tarifaço de Trump

O governo brasileiro não descarta recorrer à Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço de Donald Trump ainda que, inicialmente, o Brasil priorize negociações diplomáticas. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a medida de Trump viola os compromissos assumidos pelo governo norte-americano na OMC e pode causar prejuízos expressivos. Segundo o Itamaraty, a nova tarifa vai causar impacto direto sobre as exportações para os Estados Unidos. O assunto também repercutiu no Congresso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!