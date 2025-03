Governo começa a fazer pagamentos do programa Pé-de-Meia de 2025 nesta segunda (31)

O governo federalcomeça nesta segunda-feira (31) a pagar o programa Pé-de-Meia. O benefício é uma parcela única de R$ 200 para cerca de 3,9 milhões de estudantes que se matricularam no ensino médio nrste ano. Os pagamentos, inicialmente para beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro, seguirão de forma escalonada até 7 de abril. O objetivo do programa é incentivar a conclusão do ensino médio entre alunos de baixa renda.



