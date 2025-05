Governo começa a ressarcir beneficiários do INSS que tiveram descontos ilegais no pagamento

O INSS começou, nesta segunda-feira (26), a devolução dos valores descontados irregularmente de aposentados e pensionistas. Neste primeiro momento, serão ressarcidas as vítimas que sofreram os descontos indevidos no mês de abril. Ao todo, R$ 292 milhões serão devolvidos. O calendário de pagamentos vai até o dia 6 de junho. Os beneficiários não precisam tomar nenhuma providência e os valores serão depositados automaticamente nas mesmas contas em que recebem seus benefícios.



