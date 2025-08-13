Governo cria medidas de socorro a empresas brasileiras impactadas pelo tarifaço dos EUA

O governo federal publicou, na tarde desta quarta-feira (13), uma edição extra do Diário Oficial da União com as medidas de socorro às empresas impactadas pelo tarifaço do governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A principal medida é a criação de uma linha de crédito de R$ 30 bilhões. O acesso vai estar condicionado à manutenção de empregos.



