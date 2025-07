Governo da China anuncia início das obras do maior complexo hidrelétrico do mundo

O governo da China anunciou o início das obras daquele que vai ser o maior complexo hidrelétrico do mundo. O projeto prevê cinco usinas em cascata que vão ser construídas em um trecho do Rio Yarlung Zangbo, no Tibete. A estimativa é que a obra custe o equivalente a mais de R$ 900 bilhões.



