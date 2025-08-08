Logo R7.com
Governo de Israel aprova plano para ocupar a maior cidade da Faixa de Gaza

Operação inclui saída temporária de 1 milhão de pessoas e nova administração civil

Boletim JR 24H|Do R7

O gabinete de segurança de Israel aprovou a tomada completa do controle militar da maior cidade da Faixa de Gaza. A operação será dividida em duas fases. A primeira deve ser concluída até o dia 7 de outubro com a saída temporária de cerca de 1 milhão de pessoas. A proposta inclui a desmilitarização da área, resgate de reféns e a criação de uma nova administração civil sem participação do Hamas ou da autoridade palestina.

