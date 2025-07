Governo de São Paulo anuncia medidas para diminuir impactos do tarifaço sobre o setor de exportação

O governo de São Paulo anunciou medidas para diminuir os impactos do tarifaço sobre o setor de exportação e agora fala na liberação de R$ 1 bilhão em créditos de ICMS para empresas exportadoras, além da ampliação do fundo garantidor e o lançamento de uma linha de crédito de R$ 200 milhões em juros subsidiados com taxas baixas e longo prazo para pagamento.



