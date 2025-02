Governo de São Paulo decreta emergência por causa da dengue

O governo de São Paulo decretou emergência por causa da dengue. Somente neste ano, mais de 124 mil casos da doença foram confirmados no estado e 113 pessoas morreram. Os números caíram em relação ao ano passado, quando 160 mortes foram confirmadas no mesmo período, mas ainda indicam uma epidemia. São Paulo ainda tem 233 mortes em investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!