Governo de São Paulo intensifica campanha de vacinação contra o sarampo

O governo do estado de São Paulo emitiu um alerta sobre o aumento dos casos de sarampo nos países vizinhos ao Brasil. A Secretaria Estadual de Saúde recomenda que a atualização do calendário vacinal ocorra pelo menos 15 dias antes das viagens durante as férias escolares. A imunização é considerada importante para crianças e adultos devido ao risco potencial da reintrodução do vírus no país.



