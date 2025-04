Governo de SP anuncia investimentos de R$ 30 bilhões em programa de modernização de rodovias

O governo de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (3), investimentos de R$ 30 bilhões em um programa de modernização das rodovias que cortam o estado. O investimento deve ser feito em mais de 22 mil quilômetros de estradas e a iniciativa vai beneficiar cerca de 500 cidades paulistas, incluindo mais de 1.500 obras. Durante o evento no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas destacou que esse é o maior programa de modernização do sistema rodoviário da história do estado.



